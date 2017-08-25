31-летней омичке грозит до 20 лет лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина

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Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Муромцевскому району Омской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного хранения и попытки сбыта наркотических веществ местной жительницей.

У 31-летней женщины было изъято несколько свертков с порошкообразным веществом в ходе личного досмотра, а также обнаружен сверток с веществом белого цвета, оказавшимся героином весом 197,27 гр, на территории ее приусадебного участка.

В ходе допроса было выяснено, что наркотическое средство подозреваемая забрала в Кировском округе г. Омска из тайника-закладки. По данному факту следователем СО ОМВД России по Муромцевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. г ч. 4 ст 228.1 УК РФ, согласно которым ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.