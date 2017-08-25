Переводчикам в Омске посвятят однодневную выставку

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Сотрудники Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского подготовили выставку, посвященную Международному дню переводчика «Омар Хайям и другие…».

Сотрудники Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского подготовили выставку, посвященную Международному дню переводчика «Омар Хайям и другие…». Открытие выставки состоится 29 сентября в 14.00.

Выставка продлится всего один день и главным ее экспонатом станет машинописный труд преподавателя Омского сельскохозяйственного института Виктора Николаевича Энгельгардта. Экспонат представляет собой перевод с английского языка рубаи Омара Хайяма. Труд создавался в 1938-1943 годах, последние исправления сделаны уже после Великой Отечественной войны. Машинопись занимает 238 страниц.