14 омских учителей получат по 320 тыс руб

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В Министерстве образования РФ утвердили перечень победителей конкурсов на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций России.

В список попали сразу 14 учителей из нашего региона: 6 преподавателей сельских школ — Яманской школы Крутинского района, Любинской средней школы № 3, Полтавской адаптивной школы-интерната, Калачинской гимназии № 1, Знаменской и Крутинской средних школ, а также 7 учителей образовательных учреждений столицы региона — средней школы № 90 им. Карбышева города Омска, лицея № 92, а также педагоги из гимназий № 75, 159, 140 и 26.

Лучшим педагогам вручат денежные поощрения в размере 320 тысяч рублей. Средства для поощрения в размере 2,8 млн рублей выделил федеральный бюджет, еще 1,7 млн рублей направлено из областного бюджета. Торжественная церемония чествования пройдет в канун Дня учителя на сцене областного Дома учителя на большом праздничном мероприятии.