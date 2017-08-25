Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/4.0; +http://yandex.com/bots)

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 12-летней жительницы Ленинского округа. Также были найдены еще две несовершеннолетние девочки, которых искали родители.

В Омске нашли сразу трех девочек, которые были объявлены в розыск

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 12-летней жительницы Ленинского округа. Оперативники обнаружили девочку в доме на ул. Шакурова, где проживает ее подруга. Вчера она была объявлена в розыск — в омский отдел полиции обратилась ее мама, т.к. 12-летняя Вероника Савина не вернулась домой от родственников. Вместо возвращения домой девочка решила остаться у подруги.

Также находилась у подруги и ранее разыскиваемая несовершеннолетняя жительница Советского округа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка находится у знакомой, проживающей на ул. Дианова. Несовершеннолетнюю передали законным представителям.

Кроме того, самостоятельно вернулась домой 17-летняя жительница Октябрьского округа, которую разыскивали по заявлению ее родителей. В ходе беседы с инспектором ПДН девушка пояснила, что все это время гуляла по городу.

За время отсутствия в отношении разыскиваемых несовершеннолетних противоправных действий совершено не было. С каждой из них полицейские провели профилактическую беседу о не допустимости самовольных уходов, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.