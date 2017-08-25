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В Омске нашли сразу трех девочек, которые были объявлены в розыск
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 12-летней жительницы Ленинского округа. Оперативники обнаружили девочку в доме на ул. Шакурова, где проживает ее подруга. Вчера она была объявлена в розыск — в омский отдел полиции обратилась ее мама, т.к. 12-летняя Вероника Савина не вернулась домой от родственников. Вместо возвращения домой девочка решила остаться у подруги.
Также находилась у подруги и ранее разыскиваемая несовершеннолетняя жительница Советского округа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка находится у знакомой, проживающей на ул. Дианова. Несовершеннолетнюю передали законным представителям.
Кроме того, самостоятельно вернулась домой 17-летняя жительница Октябрьского округа, которую разыскивали по заявлению ее родителей. В ходе беседы с инспектором ПДН девушка пояснила, что все это время гуляла по городу.
За время отсутствия в отношении разыскиваемых несовершеннолетних противоправных действий совершено не было. С каждой из них полицейские провели профилактическую беседу о не допустимости самовольных уходов, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
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