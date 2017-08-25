Новости → Общество в Омске
Завтра в Омске состоится вечер мусульманских песен
В преддверии праздника Курбан-Байрам омичей ждет вечер мусульманских песен, в рамках которого выступят лучшие творческие коллективы Омской области. Гостей вечера ждут стихи и песни о пророке Мухаммеде на казахском, татарском и других языках.
Вечер мусульманских песен состоится 26 августа в 18.00 ч в Концертном зале Омской филармонии. Организатором мероприятия стал Совет местной религиозной организации мусульман рабочего посёлка Павлоградка Павлоградского района Омской области совместно с духовным управлением мусульман Сибири.
Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане это празднуют каждый год. Это самый известный мусульманский праздник в мире. В 2017 году Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября, а само празднование длится три дня.
Читайте также:
Омское метро ждет инвентаризация за 150 тысяч рублей
Техническая инвентаризация пройдет на станциях «Рабочая» и «Туполевская».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омской области не будет мусоросортировочного завода
Омские школы проверяют на безопасность
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада