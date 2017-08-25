Завтра в Омске состоится вечер мусульманских песен

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В преддверии праздника Курбан-Байрам омичей ждет вечер мусульманских песен, в рамках которого выступят лучшие творческие коллективы Омской области.

В преддверии праздника Курбан-Байрам омичей ждет вечер мусульманских песен, в рамках которого выступят лучшие творческие коллективы Омской области. Гостей вечера ждут стихи и песни о пророке Мухаммеде на казахском, татарском и других языках.

Вечер мусульманских песен состоится 26 августа в 18.00 ч в Концертном зале Омской филармонии. Организатором мероприятия стал Совет местной религиозной организации мусульман рабочего посёлка Павлоградка Павлоградского района Омской области совместно с духовным управлением мусульман Сибири.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Все мусульмане это празднуют каждый год. Это самый известный мусульманский праздник в мире. В 2017 году Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября, а само празднование длится три дня.