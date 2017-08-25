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НовостиОбщество в Омске

1 сентбря школьников встретит «Россия, устремленная в будущее»

1 сентбря школьников встретит «Россия, устремленная в будущее»
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В День Знаний в школах Омска и области пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее».
25.08.2017 15:58
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В День Знаний в школах Омска и области пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», который будет посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития.

Со школьниками всех возрастов, начиная с первоклашек, обсудят инновационную экономику, освоение российских территорий и пространственное развитие России, сохранение природы нашей Родины, науку и технологии, а также государственную безопасность и политику.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 72
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