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1 сентбря школьников встретит «Россия, устремленная в будущее»
В День Знаний в школах Омска и области пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», который будет посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития.
Со школьниками всех возрастов, начиная с первоклашек, обсудят инновационную экономику, освоение российских территорий и пространственное развитие России, сохранение природы нашей Родины, науку и технологии, а также государственную безопасность и политику.
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