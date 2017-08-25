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В Омске проведут молодежный форум «Лига дружбы»
Уже завтра в Студенческом дворце культуры Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина стартует молодежный форум «Лига дружбы», который продлится с 26 по 27 августа. Организаторами мероприятия выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с Омской региональной общественной организацией «Казахи Омска» при поддержке АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Традиционный молодежный форум Лига дружбы» соберет около двух сотен активных граждан региона, которые являются представителями разных национальных, культурно-творческих и молодежных организаций. В прошлом году форум проходил в первый раз и собрал 15 команд, в этом году за звание сильнейших и переходящий кубок «Лига Дружбы» будут бороться уже 16 молодежных коллективов.
Участников «Лиги дружбы» ждет увлекательная образовательная программа, творческие мастер-классы региональных национально-культурных объединений, эко-квест, тематические площадки с экспертами, спортивные соревнования в личном и командном зачете, а также интерактивная площадка «Презентация лучших практик» и презентация «Стены дружбы» на площади перед Дворцом студентов.
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