Завтра в Омске стартует Первенство России по велоспорту на треке

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Уже в третий раз регион примет Первенство России по велоспорту на треке.

Уже в третий раз регион примет Первенство России по велоспорту на треке. С 26 по 27 августа на полотне «Омского велотрека» спортсмены будут бороться за звание лучшего. Соревнования соберут более 70 спортсменов из Омской, Кемеровской, Тюменской, Тульской, Новосибирской и Челябинской областей.

В рамках Первенства России по велоспорту на треке также пройдут всероссийские соревнования для юношей и девушек 15-16 лет. Спортсменов из Омска и области будет представлять сборная юношей и девушек 2001-2002 года рождения.