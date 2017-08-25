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НовостиСпорт в Омске

Завтра в Омске стартует Первенство России по велоспорту на треке

Завтра в Омске стартует Первенство России по велоспорту на треке
Источник картинки
Уже в третий раз регион примет Первенство России по велоспорту на треке.
25.08.2017 15:31
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Уже в третий раз регион примет Первенство России по велоспорту на треке. С 26 по 27 августа на полотне «Омского велотрека» спортсмены будут бороться за звание лучшего. Соревнования соберут более 70 спортсменов из Омской, Кемеровской, Тюменской, Тульской, Новосибирской и Челябинской областей.

В рамках Первенства России по велоспорту на треке также пройдут всероссийские соревнования для юношей и девушек 15-16 лет. Спортсменов из Омска и области будет представлять сборная юношей и девушек 2001-2002 года рождения.

Автор: Варвара Кошкина
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