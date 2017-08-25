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В Омской области нашли тела двух утонувших рыбаков
Как стало известно Омскпресс, накануне в Омской области утонуло два рыбака в разных районах Омской области. Житель деревни Котино Называевского района ушел рыбачить на озеро и не вернулся. Односельчане нашли тело рыбака в прибрежных камышах.
Предполагается, что у рыбака перевернулась лодка, он не смог выбраться на берег и утонул.
— сообщили в межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области.
Житель деревни Плоское Саргатского района утонул в тот же день при похожих обстоятельствах. Он отправился рыбачить на озеро Жилое,тело рыбака также было найдено односельчанами, а его лодка - перевернутой.
По факту гибели обоих граждан ведется проверка. Основной версией является несчастный случай.
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