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НовостиРоссия

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер
Источник картинки
Активист, охранявший свечи и цветы на месте убийства Немцова, умер после нападения во время дежурства.
25.08.2017 14:14
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В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер Иван Скрипниченко. Он был одним из активистов, дежуривших возле стихийного мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Активисты охраняли цветы и свечи на этом месте. 15 августа во время такого дежурства на Ивана Скрипниченко напал агрессивный прохожий.

Какой-то подонок, проходя по мосту со своей пассией, с криком «Ты что, Путина не любишь?!» напал на него и разбил ему нос.

̶  цитирует слова очевидца происшествия varlmov.ru.

(На фото: два активиста возле мемориала, Иван Скрипниченко слева)

Медики диагностировали Ивану перелом носа, а 23 августа пострадавший скончался. По предварительным данным это произошло из-за оторвавшегося тромба, сообщает «Медиазона».

Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Автор: Дарья Нуриева
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