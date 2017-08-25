Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
25
августа
пт
Вечер +23
Ночь +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.15 59.35
EUR69.70 69.95
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16

НовостиПроисшествия в Омске

В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки
Источник картинки
Фотографию заблокированного автомобиля обсуждают в соцсетях.
25.08.2017 13:55
Поделиться:

Сегодня утром в соцсетях появилась фотография автовладельца, которого другие автомобилисты заблокировали на парковке. По сообщения анонимного омича, мужчина уже полчаса не может выехать с парковки во дворе на улице Фрунзе.

На Фрунзе мужик уже минут 30 ходит, сигналит, звонит(

– сообщил омич, пожелавший остаться анонимным.

В соцсетях активно обсуждают проблемы парковки на примере этого случая. Одни рассуждают, является ли стукачеством сообщать о правонарушителях в полицию, другие даже предлагают подъехать с тросом и освободить проезд.

Ну какая-то овечка подперла его, вот ходит... и звонит.

̶  предположил Никита К.

Эвакуатор вызвать.

– предлагает Сергей К.

Если номера телефона не оставили под стеклом, всегда есть куда позвонить, 112. Кто-то как всегда скажет фуу стукачить. Пусть водитель мазды также потратит время на то, чтобы найти своё тс...

̶  рассуждает Алексей Ф.

Могу с тросом подьехать и выдернуть ее к (мат) оттуда!

– легок на подъем Александр Д.

Мы так у друга оттащили десятку в соседний двор, смешно было, когда он в трусах по парковке бегал, искал

̶  вспоминает Никита К.

Так то друг, а это непонятно кто. Если он так припарковался, то точно могу сказать, что адекватной реакции от него можно не ждать. Тем более, что тягание машины на автомате ни к чему хорошему точно не приведет.

– предупреждает Владимир К.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 131
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: соцсети, парковка, ПДД, автомобиль

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

В Омске врач-терапевт заплатит штраф 50 000 за торговлю больничными

В Омске врач-терапевт заплатит штраф 50 000 за торговлю больничными

356 просмотров, комментировать
Омская полиция разыскивает подростка с пирсингом в языке

Омская полиция разыскивает подростка с пирсингом в языке

314 просмотров, комментировать
81-летняя омичка приняла мошенницу за родственницу и отдала ей деньги

81-летняя омичка приняла мошенницу за родственницу и отдала ей деньги

276 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

86 просмотров, комментировать
Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто

Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто

327 просмотров, комментировать
В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой

В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой

177 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2167 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5074 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Герасименко Юрий Васильевич
Герасименко Юрий Васильевич

// Общественный совет омской налоговой службы подготовит памятку о сути «амнистии капитала»

Все упоминания (7)

Токаев Сергей Борисович
Токаев Сергей Борисович

// Бывший гендиректор «12 канала» попал в тройное ДТП

Все упоминания (14)

Онищенко Геннадий Григорьевич
Онищенко Геннадий Григорьевич

// В Госдуме хотят наказывать СМИ за публикации материалов о рэп-баттле

Все упоминания (22)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

Омичка
Омичка

// Суд взыскал с волейбольной «Омички» 7,2 миллиона рублей за подбор игроков

Все упоминания (385)

ИКЕА
ИКЕА

// В IKEA рассказали, как сделать мантию из «Игры престолов»

Все упоминания (113)

Омскгоргаз, ОАО
Омскгоргаз, ОАО

// Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Все упоминания (81)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

51 просмотров, комментировать
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

282 просмотров, комментировать
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

240 просмотров, комментировать
Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»

253 просмотров, комментировать
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

218 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

182 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2180 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

2007 просмотров, комментировать 1
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

1879 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик