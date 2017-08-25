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В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

Сегодня утром в соцсетях появилась фотография автовладельца, которого другие автомобилисты заблокировали на парковке. По сообщения анонимного омича, мужчина уже полчаса не может выехать с парковки во дворе на улице Фрунзе.

На Фрунзе мужик уже минут 30 ходит, сигналит, звонит(

– сообщил омич, пожелавший остаться анонимным.

В соцсетях активно обсуждают проблемы парковки на примере этого случая. Одни рассуждают, является ли стукачеством сообщать о правонарушителях в полицию, другие даже предлагают подъехать с тросом и освободить проезд.

Ну какая-то овечка подперла его, вот ходит... и звонит.

̶ предположил Никита К.

Эвакуатор вызвать.

– предлагает Сергей К.

Если номера телефона не оставили под стеклом, всегда есть куда позвонить, 112. Кто-то как всегда скажет фуу стукачить. Пусть водитель мазды также потратит время на то, чтобы найти своё тс...

̶ рассуждает Алексей Ф.

Могу с тросом подьехать и выдернуть ее к (мат) оттуда!

– легок на подъем Александр Д.

Мы так у друга оттащили десятку в соседний двор, смешно было, когда он в трусах по парковке бегал, искал

̶ вспоминает Никита К.

Так то друг, а это непонятно кто. Если он так припарковался, то точно могу сказать, что адекватной реакции от него можно не ждать. Тем более, что тягание машины на автомате ни к чему хорошему точно не приведет.

– предупреждает Владимир К.