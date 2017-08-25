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В соцсетях появились фотографии с места происшествия.

В Омске на парковке возле «Ленты» горит автомобиль Opel Frontera

Менее часа назад появилась информация о пожаре на парковке возле гипермаркета «Лента» на Сбирском проспекте, 7. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Приславший фотографии очевидец оставил очень лакончиную подпись.

Пожар у Ленты.

̶ написал омич Илья Т.

На фото видны клубы дыма, вырывающиеся из-под бампера джипа, стоящего на парковке рядом с надувными детскими атракционами. Загоревшийся автомобиль тушат из шлангов спасатели МЧС, рядом стоит пожарная машина.

Пользователи соцсетей определили, что горит Opel Frontera. А некоторые увидели и повод для шуток.

Кого не могут эвакуировать - сжигают.

– острит Андрей З.

А это по-любому инвалид поджог, чье место занял данный автомобиль, как в помощь эвакуаторщикам.

̶ иронизирует Иван Т.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на данный момент не поступало.