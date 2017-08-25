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В Омске на парковке возле «Ленты» горит автомобиль Opel Frontera
Менее часа назад появилась информация о пожаре на парковке возле гипермаркета «Лента» на Сбирском проспекте, 7. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
Приславший фотографии очевидец оставил очень лакончиную подпись.
Пожар у Ленты.
̶ написал омич Илья Т.
На фото видны клубы дыма, вырывающиеся из-под бампера джипа, стоящего на парковке рядом с надувными детскими атракционами. Загоревшийся автомобиль тушат из шлангов спасатели МЧС, рядом стоит пожарная машина.
Пользователи соцсетей определили, что горит Opel Frontera. А некоторые увидели и повод для шуток.
Кого не могут эвакуировать - сжигают.
– острит Андрей З.
А это по-любому инвалид поджог, чье место занял данный автомобиль, как в помощь эвакуаторщикам.
̶ иронизирует Иван Т.
Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на данный момент не поступало.
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