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Техническая инвентаризация пройдет на станциях «Рабочая» и «Туполевская».

Омское метро ждет инвентаризация за 150 тысяч рублей

По инициативе «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в несуществующем омском метро проведут инвентаризацию. Это коснется 2-х станций — «Рабочая» и «Туполевская».

Из технического задания, опубликованного на сайте диной информационной системы в сфере закупок, следует, что специалисты будут проверять, соответствуют ли построенные сооружения проектной документации.

Срок выполнения работ – 45 дней. Начальная цена контракта составила чуть больше 150 тысяч рублей, который направят из муниципальной казны.