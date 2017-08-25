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В Омске пожарные спасли пять спящих из загоревшейся квартиры
Пожар в одной из девятитажек Октябрьского округа Омска начался сегодня в пять утра. Спасатели прибыли на место происшествия уже спустя четыре минуты после поступления информации о возгарании от соседей задымившейся на шестом этаже квартиры.
Мы стуком в дверь разбудили хозяйку квартиры, которая и не подозревала, что в ее жилье начался пожар. Когда она открыла дверь, то сообщила нам, что в квартире находятся еще четыре члена ее семьи. Наши сотрудники поспешили к ним, чтобы разбудить и вывести в безопасную зону.
– приводит слова лейтенант Артем Гришин, руководившего тушением пожара, официальный сайт областного МЧС.
В результате семья из пяти человек была спасена, никто не пострадал.
По предварительным данным, источником возгорания стал старый телевизор, на котором лежало постельное белье. Более точная причина возгорания прибора выясняется.
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