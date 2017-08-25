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В полицию доставили как нищих, так и сборщиков пожертвований для неких благотворительных фондов.

В Омске полиция задержала более 50 попрошаек и лже-волонтеров

Правоохранительные органы провели задержания попрошаек, собирающих пожертвования на тротуарах и автодорогах Омска. С начала недели было задержано более пятидесяти попрошаек. Они были доставлены в райотделы МВД для проверки и профилактической работы.

Кроме того, граждане, находящиеся на проезжей части, в том числе на перекрестках улиц Фрунзе - Орджоникидзе, 70 лет Октября - Конева, Масленникова - Б. Хмельницкого, привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 12.29. КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Правоохранители ищут организаторов сбора денежных средств на улицах. Следствие установит, кому на самом деле шли средства, собираемые настырными молодыми людьми на улицах и дорогах Омска.