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Соответствующий ущерб государственному бюджету был причинен во время покупки квартир для сотрудников полиции.

С экс-замначальника омского УМВД требуют 11 миллионов рублей

Экс-замначальника омского УМВД Сергей К. заплатит 11 миллионов рублей за причиненный государству ущерб.

Как сообщает областная прокуратура, в апреле текущего года Сергей К. был приговорен судом к 2,5 годам колонии за превышение должностных полномочий.

Установлено, что в период с декабря 2012 по январь 2013 года Сергей К. помог главе ООО «РБТ-Сервис» получить информацию, которая позволила организации выиграть торги на покупку 18 квартир для сотрудников. Сумма контракта составляла 29 миллионов рублей.

Однако полицейские заранее присмотрели себе гораздо более дешевые квартиры на 18 миллионов рублей. Это позволило подрядчику получить 11 миллионов прибыли в ущерб госбюджету.

Иск о взыскании ущерба с Сергея К. прокуратура направила в суд.