В Омской области пенсионерка попала в реанимацию из-за сжигания мусора

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В селе Луговое Омской области пенсионерка получила серьезные ожоги при сожжении мусора накануне вечером. Огонь не разгорался, тогда 78-летняя пенсионерка решила разжечь огонь с помощью солярки. Пламя загорелось так сильно, что обожгло ее ноги. На крики женщины прибежали соседи, они и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую в Таврическую ЦРБ. Пенсионерка находится в реанимации, у нее обожжено 40% тела.