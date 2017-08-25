Новости → Происшествия в Омске
В Омской области пенсионерка попала в реанимацию из-за сжигания мусора
В селе Луговое Омской области пенсионерка получила серьезные ожоги при сожжении мусора накануне вечером. Огонь не разгорался, тогда 78-летняя пенсионерка решила разжечь огонь с помощью солярки. Пламя загорелось так сильно, что обожгло ее ноги. На крики женщины прибежали соседи, они и вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую в Таврическую ЦРБ. Пенсионерка находится в реанимации, у нее обожжено 40% тела.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске возле ТК Festival City найден труп убитой женщины
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада