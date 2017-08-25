curl/7.38.0

В День без автомобиля омичам предлагают пересесть на велосипед

Муниципальные библиотеки Омска придумали маршрут «Зеленая миля», по которому приглашают прокатиться омичей 22 сентября во Всемирный день без автомобиля. Велоквест – это отличная возможность весело провести время, проверить свои знания и выносливость, сообщает пресс-служба Минприроды Омской области.

Для участия необходимо собрать команду от 3 до 5 человек. Зарегистрироваться, а также узнать дополнительную информацию можно в группе Экологический велоквест «Зелёная миля».

Маршрут квеста располагается на территории природного парка «Птичья гавань» и Парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

Также омичам предлагают 22 сентября просто оставить свой автомобиль дома и передвигаться пешком или на велосипеде, а можно просто устроить пешую прогулку. Стоит отметить, что в Омской области за прошлый год по данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования было выявлено 185,4 тысячи тонн выбросов от автотранспорта.