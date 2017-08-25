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22-летняя омичка заплатит штраф за фиктивную прописку иностранца
Суд вынес приговор по уголовному делу против 22-летней омички. Безработная жительница Октябрьского округа признала свою вину в махинациях с пропиской и теперь обязана выплатить штраф в размере 10 000 рублей.
Как установило следствие, в феврале этого года девушка прописала в своей квартире иностранца.
В действительности с момента постановки на учёт и по настоящее время данный иностранец фактически по указанному месту пребывания не проживал.
̶ сообщается на сайте областной прокуратуры.
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