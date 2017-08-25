Омичей ждут солнечные и жаркие выходные

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Прогноз погоды в Омске с 25 по 27 августа.

Выходные порадуют омичей солнечной погодой.

По данным открытых интернет-источников, сегодня, 25 августа, воздух прогреется до +27 градусов, ветер подует северо-восточный, слабый. Атмосферное давление высокое.

В субботу, 26 августа, утром столбик термометра поднимется до +14 градусов, ветер по-прежнему будет слабо дуть с северо-востока. В обед безветренно и жарко – до +26 градусов. Атмосферное давление останется высоким и начнет падать к вечеру. Вечером ожидается слабый ветер и +27 градусов.

Утром в воскресенье, 27 августа, +15 градусов, слабый южный ветер. Атмосферное давление опустится до нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба. В обеденное время воздух прогреется до +27 градусов, ветер усилится. Временами прогнозируются порывы до 9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать. К вечеру жаркая и ветреная погода сохранится.

Омскпресс желает всем веселых выходных!