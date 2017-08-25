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В Омске нашлась пропавшая накануне 12-летняя девочка
Поиски 12-летней девочки, которая пропала накануне в Омске, сегодня утром завершились благополучно. Напомним, несовершеннолетняя из благополучной семьи пропала вчера вечером. Девочка была в гостях у родственников на улице Гашека, вышла от них, но в свой дом на улице Волго-Донской так и не пришла. Родители сразу обратились к правоохранителям, полицейские провели обход соседних дворов, чердаков и подвалов. Объявления с ото и приметами девочки были расклеены по всему городу, а также размещены в соцсетях.
Как стало известно Омскпресс, сегодня девочка нашлась: она ночевала в гостях у подруги. Родители ребенка вместе с дочкой вызваны для беседы в отделение полиции.
В семье произошел конфликт, и ребенок не захотел идти домой. Этим девочка и объяснила отсутствие. Проводится проверка
– сообщили в пресс-службе областного МВД.
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