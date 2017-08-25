Новости → Экономика в Омске
На юге Омской области отремонтируют дороги до границы с Казахстаном
Завершился электронный аукцион, в котором девять подрядчиков соревновались за госзаказ на 47 миллионов рублей за ремонт дороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан. Лучшую цену смогло предложить ООО «Компания РДС», предложив выполнить работы за 45,3 миллиона. Теперь победителю торгов предстоит до 15 октября уложить асальт на площади более 33 600 квадратных метров.
Итоги аукциона на ремонт дорог в Шербакульском районе, оцененные в 73 миллиона рублей, станут известны 4 сентября. Также в этот день пройдет повторный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции подъезда к аулу Койчубай. На прошлом аукционе ремонтировать дорогу в аул хотел лишь один подрядчик, но единственного претендента комиссия не одобрила. Начальная цена лота ̶ около 73 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Читайте также:
На реконструкцию дворов Омской области выделят еще 367 млн рублей
Благодаря этому общая сумма достигнет порядка 450 млн рублей.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Глава Минтранса выступил за консервацию метро в Омске
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000