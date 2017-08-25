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НовостиЭкономика в Омске

На юге Омской области отремонтируют дороги до границы с Казахстаном

На юге Омской области отремонтируют дороги до границы с Казахстаном
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За госзаказ на 47 миллионов рублей соревновались девять подрядчиков.
25.08.2017 11:43
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Завершился электронный аукцион, в котором девять подрядчиков соревновались за госзаказ на 47 миллионов рублей за ремонт дороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан. Лучшую цену смогло предложить ООО «Компания РДС», предложив выполнить работы за 45,3 миллиона. Теперь победителю торгов предстоит до 15 октября уложить асальт на площади более 33 600 квадратных метров.

Итоги аукциона на ремонт дорог в Шербакульском районе, оцененные в 73 миллиона рублей, станут известны 4 сентября. Также в этот день пройдет повторный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции подъезда к аулу Койчубай. На прошлом аукционе ремонтировать дорогу в аул хотел лишь один подрядчик, но единственного претендента комиссия не одобрила. Начальная цена лота  ̶  около 73 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Автор: Дарья Нуриева
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