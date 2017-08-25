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В начале сентября на улице Ленина в Омске частично пустят движение
На улице Ленина участок от улицы Короленко до Ленинградской площади находится в высокой степени готовности. Благоустройство идет по графику несмотря на то, что к запланированным работам добавилось переустройство контактной сети на Ленинградской площади. Данный участок дороги планируется открыть для движения транспорта уже в начале сентября.
Как уточнят пресс-служба горадминистрации, на указанном участке улицы Ленина уже сделали ливневую канализацию, сети связи. На сегодняшний день продолжают устанавливать опоры наружного освещения и электротехнические работы на силовых линиях 4 и 10 кВт. Мостить тротуары гранитной плиткой доверили только питерским специалистам, которые уже приехали в Омск.
Ремонтировать участок от улицы Короленко до улицы Лермонтова будут в соответствии с началом реконструкции Юбилейного моста. По информации департамента строительства, подрядчика на мост определят только 14 сентября.
Ежедневно на ремонтном участке улицы Ленина работают до 30 единиц различной специальной техники и порядка 60 человек, сообщил заместитель гендиректора СК «ИдеалСтрой» Павел Черняк.
Привести в порядок часть улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади планируется в ноябре.
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