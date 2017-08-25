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В Омской области ждут влюбленных учителей на зарплаты от 7800
Как стало известно Омскпресс, в общероссийской базе вакансий на сегодня доступно 395 вакансий для учителей в Омске и области с зарплатами от 7800 рублей. Об этом сообщается на сайте trudvsem.ru. На некоторых вакансиях учителям обещают премирование. Так, учителю математики в МБОУ «Дружинская СОШ» будет выплачиваться ежеквартальная премия в размере ста рублей.
В областном министерстве образования рассчитывают, что в этом году в школы региона придет работать около 600 выпускников педуниверситета и педколледжей. Также министр отметила пользу от влюбленности школьников в учителей.
Как чаще всего школьник выбирает профессию учителя? Влюбляется в преподавателя, который ведет предмет. Через преподавателя влюбляется в предмет и начинает мечтать, что так же будет преподавать его детям.
— цитирует слова министра образования Омской области Татьяны Дерновой «ОмскРегион».
Идет ли речь о платонической влюбленности или чем-то ином, министр не пояснила. Однако любовь к предмету, судя по размеру зарплаты, должна быть практически бескорыстной.
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