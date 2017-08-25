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НовостиОбщество в Омске

С начала сезона с омских дорог вывезли 60 тонн грязи

С начала сезона с омских дорог вывезли 60 тонн грязи
Работы по благоустройству продолжаются ежедневно.
25.08.2017 11:13
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Омские дорожники каждый день выполняют работы по очистке магистралей от грязи и пыли. Мусор убирается также с прибордюрной части.

По данным пресс-службы Администрации города Омска, с начала весенне-летнего сезона специалисты УДХБ вывезли с городских дорог почти 61 тысячу тонн грязи, пыли и мусора.

Помимо этого, специалисты омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают ликвидировать стихийные свалки в черте города. С начала 2017 года уже вывезено порядка 170 тысяч «кубов» твердых бытовых отходов.

Автор: Анна Гапошина
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