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С начала сезона с омских дорог вывезли 60 тонн грязи
Омские дорожники каждый день выполняют работы по очистке магистралей от грязи и пыли. Мусор убирается также с прибордюрной части.
По данным пресс-службы Администрации города Омска, с начала весенне-летнего сезона специалисты УДХБ вывезли с городских дорог почти 61 тысячу тонн грязи, пыли и мусора.
Помимо этого, специалисты омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают ликвидировать стихийные свалки в черте города. С начала 2017 года уже вывезено порядка 170 тысяч «кубов» твердых бытовых отходов.
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