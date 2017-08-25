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НовостиСпорт в Омске

В Чкаловском поселке Омска появятся бесплатные уличные тренажеры

В Чкаловском поселке Омска появятся бесплатные уличные тренажеры
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Открытие спортивной площадки запланировано на 28 августа.
25.08.2017 10:48
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В Чкаловском поселке Омска через несколько дней откроются бесплатные уличные тренажеры. Открытие новой спортивной площадки на улице 50-летия ВЛКСМ состоится 28 августа в 16:00.

Площадка, построенная на базе клуба «Дружба» при финансовой поддержке «Газпромнеть-ОНПЗ»  будет доступна для жителей любого возраста. Для самых маленьких предусмотрена детская развлекательная зона, а вот омичи постарше смогут заняться спортом на бесплатных уличных тренажерах.

Как стало известно Омскпресс, предусмотрены и тренажеры для людей с ограниченными возможностями. Об этом позаботились активисты из местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Автор: Дарья Нуриева
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