Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто

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Видеозапись появилась в группе «REGIK55 ОМСК» 24 августа в 22:50 часа. Видео сопровождается информацией о том, что неадекватная девушка попрыгала на чьей-то машине в одном из дворов на улице 21-я Амурская.

Подписчики, которые оставляли свои комментарии под записью не сомневались в том, что поведение девушки действительно неадекватное. Поступали разные предположения, которые сподвигли девушку именно на эти действия. Например, потому что ее обидел или бросил парень, или она находится в состоянии опьянения.

Также омичи восхитились качеством крыши и капота отечественной машины. После использования «железного коня» в качестве батута видимых повреждений на автомобиле не осталось.

Кроме того, на видеозаписи видно, как неподалеку от авто стоят молодые люди, идут прохожие. Никто из них не попытался остановить девушку.

Фото: скриншот с видео