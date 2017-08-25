Новости → Происшествия в Омске
Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто
Видеозапись появилась в группе «REGIK55 ОМСК» 24 августа в 22:50 часа. Видео сопровождается информацией о том, что неадекватная девушка попрыгала на чьей-то машине в одном из дворов на улице 21-я Амурская.
Подписчики, которые оставляли свои комментарии под записью не сомневались в том, что поведение девушки действительно неадекватное. Поступали разные предположения, которые сподвигли девушку именно на эти действия. Например, потому что ее обидел или бросил парень, или она находится в состоянии опьянения.
Также омичи восхитились качеством крыши и капота отечественной машины. После использования «железного коня» в качестве батута видимых повреждений на автомобиле не осталось.
Кроме того, на видеозаписи видно, как неподалеку от авто стоят молодые люди, идут прохожие. Никто из них не попытался остановить девушку.
Фото: скриншот с видео
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске возле ТК Festival City найден труп убитой женщины
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000