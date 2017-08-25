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В Омске для переселенцев из аварийного жилья построят школу с садиком

В Омске для переселенцев из аварийного жилья на новом месте построят школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Комплекс, оборудованный согласно современным стандартам, запланирован в микрорайоне «Амурский-2» на улице Стороженко.

Как стало известно Омскпресс, школа сможет принять 550 детей, а садик рассчитан на 180 мест. О вместимости ФОКа на данный момент не сообщается, однако он должен стать основой для развития спорта в новом районе на северо-востоке Омска.

Приступить к реализации проекта стоимостью полмиллиарда рублей в городской администрации рассчитывают в 2018 году.