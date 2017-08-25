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В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой
Сегодня в соцсетях были опубликованы фотографии с места ДТП на улице Гашека, призошедшего накануне. На ото видно, что машина врехалась в павильон «Шаурмагия», повредив его стены и свой бампер.
Машина протаранила павильон с шаурмой
̶ подписал фотографии приславший их очевидец, Максим М.
Омичи принялись обшучивать происшествие.
Ни одна шаурма не пострадала!
̶ пишет Александр К.
Магия ...Так в протоколе и напишут)
̶ решил Денис С.
Торопился покушать.
– думает Максим М.
Кто-то видно очень сильно кушать хотел . А название шаурмичной убойное
̶ рассуждает Геннадий И.
Ладно б с дороги влетел, но с парковки-то как можно было туда воткнуть!
– не понимает Алексей Р.
Официальных комментариев со стороны рестораторов или правоохранительных органов на данный момент не поступало.
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