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Фото с места происшествия обшутили в соцсетях.

В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой

Сегодня в соцсетях были опубликованы фотографии с места ДТП на улице Гашека, призошедшего накануне. На ото видно, что машина врехалась в павильон «Шаурмагия», повредив его стены и свой бампер.

Машина протаранила павильон с шаурмой

̶ подписал фотографии приславший их очевидец, Максим М.

Омичи принялись обшучивать происшествие.

Ни одна шаурма не пострадала!

̶ пишет Александр К.

Магия ...Так в протоколе и напишут)

̶ решил Денис С.

Торопился покушать.

– думает Максим М.

Кто-то видно очень сильно кушать хотел . А название шаурмичной убойное

̶ рассуждает Геннадий И.

Ладно б с дороги влетел, но с парковки-то как можно было туда воткнуть!

– не понимает Алексей Р.

Официальных комментариев со стороны рестораторов или правоохранительных органов на данный момент не поступало.