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В Омске на нашли подрядчика для ремонта бассейна ОмГУПС
Как стало известно Омскпресс, прошедший накануне открытй электронный аукцион на выполнение работ в недостроенном бассейне Омского государственного университета путей сообщения, закончился ничем. Крытый бассейн, который является пристройкой к шестому и седьмому учебным корпусам на улице Декабристов, пока остается без подрядчика. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки».
Получить госзаказ на 39,1 миллионов рублей попытались две компании, из Сургута и Новосибирска. Однако их не допустили к торгам. Напомним, для ввода бассейна в эксплуатацию остается сделать отделку самой чаши бассейна и прилегающих помещений, а также провести коммуникации. Ранее было запланировано ввести здание в эксплуатацию в апреле 2018.
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