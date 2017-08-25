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НовостиЭкономика в Омске

В Омске на нашли подрядчика для ремонта бассейна ОмГУПС

В Омске на нашли подрядчика для ремонта бассейна ОмГУПС
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Теперь срок ввода в эксплуатацию университетского бассейна может сдвинуться.
25.08.2017 10:07
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Как стало известно Омскпресс, прошедший накануне открытй электронный аукцион на выполнение работ в недостроенном бассейне Омского государственного университета путей сообщения, закончился ничем. Крытый бассейн, который является пристройкой к шестому и седьмому  учебным корпусам на улице Декабристов, пока остается без подрядчика. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупки».

Получить госзаказ на 39,1 миллионов рублей попытались две компании, из Сургута и Новосибирска. Однако их не допустили к торгам. Напомним, для ввода бассейна в эксплуатацию остается сделать отделку самой чаши бассейна и прилегающих помещений, а также провести коммуникации. Ранее было запланировано ввести здание в эксплуатацию в апреле 2018.

Автор: Дарья Нуриева
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