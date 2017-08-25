В Омске суд включил в реестр кредиторов Турманидзе ПАО «Бинбанк»

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С известного омского бизнесмена Левана Турманидзе требуют еще почти полмиллиарда рублей долга. Арбитражный суд Омской области признал обоснованным включение в реестр кредиторов предпринимателя ПАО «Бинбанк».

Как уже сообщал Омскпресс, 495,7 миллионов бизнесмен задолжал банку по договору поручительства и еще около 74 тысяч рублей приходится на расходы организации на оплату госпошлин по двум делам, взысканных с должника Куйбышевским и Центральным судами Омска.

Финансовая организация в 2010 году выдала заем 6-ти компаниям Турманидзе, которые имеют в собственности помещения в ТК «Летур». Сейчас все они банкротятся.

По данным издания «Новый Омск», сегодня, 25 августа, пройдет собрание кредиторов, участники которого рассмотрят отчеты финансового управляющего, перечень имущества бизнесмена-должника и порядок реализации.