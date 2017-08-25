Новости → Экономика в Омске
В Омске суд включил в реестр кредиторов Турманидзе ПАО «Бинбанк»
С известного омского бизнесмена Левана Турманидзе требуют еще почти полмиллиарда рублей долга. Арбитражный суд Омской области признал обоснованным включение в реестр кредиторов предпринимателя ПАО «Бинбанк».
Как уже сообщал Омскпресс, 495,7 миллионов бизнесмен задолжал банку по договору поручительства и еще около 74 тысяч рублей приходится на расходы организации на оплату госпошлин по двум делам, взысканных с должника Куйбышевским и Центральным судами Омска.
Финансовая организация в 2010 году выдала заем 6-ти компаниям Турманидзе, которые имеют в собственности помещения в ТК «Летур». Сейчас все они банкротятся.
По данным издания «Новый Омск», сегодня, 25 августа, пройдет собрание кредиторов, участники которого рассмотрят отчеты финансового управляющего, перечень имущества бизнесмена-должника и порядок реализации.
Читайте также:
На реконструкцию дворов Омской области выделят еще 367 млн рублей
Благодаря этому общая сумма достигнет порядка 450 млн рублей.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Глава Минтранса выступил за консервацию метро в Омске
Омичи возмущаются властями города
Блоги
|
Алёна Романова
журналист
Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.
|
Илья Безотеческий
Руководитель веб-студии «Welcome!»
Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000