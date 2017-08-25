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НовостиОбщество в Омске

«12 канал» купил газету «Московский комсомолец» в Омске

«12 канал» купил газету «Московский комсомолец» в Омске
ОРТРК приобрела франшизу на издание. Теперь областное Правительство будет контролировать деятельность «МК».
25.08.2017 09:45
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Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» приобрело франшизу газеты «Московский комсомолец». Учитывая, что учредителем ОРТРК является Министерство имущественных отношений Омской области, то и газета уйдет под контроль облправительства.

Данными действиями пытаются повысить финансовую устойчивость медиахолдинга, пояснил начальник Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков «Новому Омску». Стоит отметить, что в ОРТРК входит «12 канал», радио и информационное агентство.

Сетевое издание добавляет, что еще недавно издательством «МК в Омске» занималась медиагруппа «Иртышская мозаика».

Также Станислав Сумароков заявил, что сотрудники газеты останутся на своем рабочем месте. Единственное изменение, которое возможно придется сделать – это перенести офис в другое место.

Автор: Мария Ильченко
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