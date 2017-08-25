«12 канал» купил газету «Московский комсомолец» в Омске

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36

ОРТРК приобрела франшизу на издание. Теперь областное Правительство будет контролировать деятельность «МК».

Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» приобрело франшизу газеты «Московский комсомолец». Учитывая, что учредителем ОРТРК является Министерство имущественных отношений Омской области, то и газета уйдет под контроль облправительства.

Данными действиями пытаются повысить финансовую устойчивость медиахолдинга, пояснил начальник Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков «Новому Омску». Стоит отметить, что в ОРТРК входит «12 канал», радио и информационное агентство.

Сетевое издание добавляет, что еще недавно издательством «МК в Омске» занималась медиагруппа «Иртышская мозаика».

Также Станислав Сумароков заявил, что сотрудники газеты останутся на своем рабочем месте. Единственное изменение, которое возможно придется сделать – это перенести офис в другое место.