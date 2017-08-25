Новости → Общество в Омске
«12 канал» купил газету «Московский комсомолец» в Омске
Акционерное общество «Омская региональная телерадиовещательная компания» приобрело франшизу газеты «Московский комсомолец». Учитывая, что учредителем ОРТРК является Министерство имущественных отношений Омской области, то и газета уйдет под контроль облправительства.
Данными действиями пытаются повысить финансовую устойчивость медиахолдинга, пояснил начальник Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков «Новому Омску». Стоит отметить, что в ОРТРК входит «12 канал», радио и информационное агентство.
Сетевое издание добавляет, что еще недавно издательством «МК в Омске» занималась медиагруппа «Иртышская мозаика».
Также Станислав Сумароков заявил, что сотрудники газеты останутся на своем рабочем месте. Единственное изменение, которое возможно придется сделать – это перенести офис в другое место.
Читайте также:
Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа
Зрителей ждет «очная ставка» Малахова и бывшего ведущего проекта Бориса Корчевникова.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Осенью у омских должников могут начать забирать жилье
В Омске обнаружили дыни с нитратами
Омичи возмущаются властями города
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000