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Тело мужчины обнаружили вчера во дворе его собственного дома.

В Омской области сельчанин погиб от удара током

Вчера, 24 августа, в вечернее время во дворе дома в Знаменке был обнаружен труп 52-летнего хозяина жилища. Об этом сообщает издание «Вечерний Омск».

По данным следственного комитета, мужчина делал ремонт во дворе и пользовался электродрелью. Судя по всему, с инструментом произошла неполадка, вследствие чего сельчанин получил удар током, от которого скончался.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.