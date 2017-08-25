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НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области сельчанин погиб от удара током

В Омской области сельчанин погиб от удара током
Тело мужчины обнаружили вчера во дворе его собственного дома.
25.08.2017 09:10
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Вчера, 24 августа, в вечернее время во дворе дома в Знаменке был обнаружен труп 52-летнего хозяина жилища. Об этом сообщает издание «Вечерний Омск».

По данным следственного комитета, мужчина делал ремонт во дворе и пользовался электродрелью. Судя по всему, с инструментом произошла неполадка, вследствие чего сельчанин получил удар током, от которого скончался.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

Автор: Анна Гапошина
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