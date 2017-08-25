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У жителя Называевского района не было документов на ружье и идентификационный номер на оружии - поврежден.

В Омской области задержали браконьера до начала охотничьего сезона

Ружье с поврежденным номером вряд ли вернут владельцу. Кроме того, браконьеру придется заплатить штраф от 500 до 4000 рублей. Так закончилась преждевременная охота для 63-летнего жителя деревни Староназываевка Называевского района. Сезон охоты начинается с 26 августа.

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, нарушителя поймал инспектор БУ «Управление по охране животного мира» в общедоступных угодьях близ деревни Лебедки.

В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что никаких документов на оружие, равно, как и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, у жителя деревни Староназываевка не было. На основании этого в присутствии свидетелей инспектором Алексеем у охотника было изъято ружье, составлен протокол об административном правонарушении,

- уточняет пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что в омском регионе в этом году с января по июль было незаконно добыто 66 особей пушных и копытных животных, болотно-луговой и полевой дичи, составлено 305 административных протоколов.