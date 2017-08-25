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На Левобережье Омска столкнулись ВАЗ и пассажирский автобус

Вчера днем, 24 августа, в Кировском округе Омска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщают очевидцы Вконтакте, авария произошла на улице Мельничной. В результате ДТП столкнулись ВАЗ и автобус.

Судя по фотографиям, опубликованным в сети, отечественный автомобиль серьезно пострадал. О пострадавших в аварии людях не сообщается.

В комментариях к записи омичи возмущаются невнимательности водителя автобуса, который не заметил «помеху справа», что, вероятно, и стало причиной аварии.

Фото: ЧП Омск, Regik55.