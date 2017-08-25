Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
25
августа
пт
День +29
Вечер +23
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.60 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

НовостиПроисшествия в Омске

СМИ сообщили об остановке омского мясокомбината из-за АЧС

СМИ сообщили об остановке омского мясокомбината из-за АЧС
Предприятие попало в карантинную зону.
25.08.2017 05:20
Поделиться:

Распространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области привело к остановке мясокомбината «Пушкинский» компании ООО «Титан-Агро». Предприятие попало в карантинную зону после обнаружения вируса у животных, содержащихся при Исправительной колонии №8.

Ввиду выявления вируса АЧС на территории Исправительной колонии №8, указом Губернатора Омской области установлены ограничительные мероприятия по АЧС на территории эпизоотического очага и угрожаемых зонах. Так как Мясокомбинат «Пушкинский» (структурное подразделение ООО «Титан-Агро») расположен в угрожаемой (карантинной) зоне, работа предприятия приостановлена,

– сообщили «ВОмске» в пресс-службе ГК «Титан».

21 августа стало известно об обнаружении вируса у свиней, которых содержали в подсобном хозяйстве исправительной колонии № 8. Там принято решение об уничтожении 530 животных. В целом, по последней информации, в регионе из-за распространения АЧС уничтожили уже более 12 тысяч свиней. Карантинные мероприятия продолжаются. Фермерам выплачивают компенсации за утерянное поголовье.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 96
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: ачс, чума свиней, вирус

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Единственный фирменный центр Starline* в Омске
Автотехцентр+, дилерский центр
Суворова, 105
*«Старлайн».
Мега-ф центр, сигнализации с автозапуском от 3600 руб
Мега-Ф Центр, ООО, оптовая компания
Омская, 22
Продажа и установка противоугонного оборудования Pandora, StarLine
Профи, компания
Маяковского, 2 к1
В наличии более 200 моделей видеорегистраторов! Низкие цены
ДВР Маркет, магазин автомобильных видеорегистраторов
Пушкина, 101

Новости рубрики

Пьяный омич лишился 30 тысяч рублей после поездки в такси

Пьяный омич лишился 30 тысяч рублей после поездки в такси

268 просмотров, комментировать
Две омички проведут по 2 года в колонии за хищение у работодателя 10 миллионов рублей

Две омички проведут по 2 года в колонии за хищение у работодателя 10 миллионов рублей

357 просмотров, комментировать
В Омске возле ТК Festival City найден труп убитой женщины

В Омске возле ТК Festival City найден труп убитой женщины

982 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи возмущаются властями города

Омичи возмущаются властями города

269 просмотров, комментировать
В Омске на Заводской тройное ДТП

В Омске на Заводской тройное ДТП

238 просмотров, комментировать
Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

519 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2157 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5051 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Шишов Олег Владимирович
Шишов Олег Владимирович

// Апелляцию Шишова о выплате 635 млн в бюджет Омской области отклонили

Все упоминания (177)

Добрых Сергей Владимирович
Добрых Сергей Владимирович

// В Омске 197 семей приютили одиноких стариков

Все упоминания (53)

Силуанов Антон Германович
Силуанов Антон Германович

// Председателем Наблюдательного совета ВТБ избран Антон Силуанов

Все упоминания (15)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

АТ-Маркет
АТ-Маркет

// Омские студенты выложили в Интернет полмиллиона селфи за неделю

Все упоминания (20)

Сиблифт, ООО
Сиблифт, ООО

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (18)

Магнит
Магнит

// Утренний комментарий: Сегодня предстоит отыгрывать пятничный рост по нефти

Все упоминания (58)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

136 просмотров, комментировать
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

134 просмотров, комментировать
Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»

196 просмотров, комментировать
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

159 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

154 просмотров, комментировать
Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене

165 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2141 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1974 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1755 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик