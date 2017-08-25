СМИ сообщили об остановке омского мясокомбината из-за АЧС

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Распространение африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области привело к остановке мясокомбината «Пушкинский» компании ООО «Титан-Агро». Предприятие попало в карантинную зону после обнаружения вируса у животных, содержащихся при Исправительной колонии №8.

Ввиду выявления вируса АЧС на территории Исправительной колонии №8, указом Губернатора Омской области установлены ограничительные мероприятия по АЧС на территории эпизоотического очага и угрожаемых зонах. Так как Мясокомбинат «Пушкинский» (структурное подразделение ООО «Титан-Агро») расположен в угрожаемой (карантинной) зоне, работа предприятия приостановлена,

– сообщили «ВОмске» в пресс-службе ГК «Титан».

21 августа стало известно об обнаружении вируса у свиней, которых содержали в подсобном хозяйстве исправительной колонии № 8. Там принято решение об уничтожении 530 животных. В целом, по последней информации, в регионе из-за распространения АЧС уничтожили уже более 12 тысяч свиней. Карантинные мероприятия продолжаются. Фермерам выплачивают компенсации за утерянное поголовье.