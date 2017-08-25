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Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа
Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа
Телеканал «Россия 1» объявил дату выхода первого выпуска программы «Прямой эфир», в которой ведущим будет Андрей Малахов. Зрители увидят обновленное шоу уже 25 августа. В этом же выпуске покажут «очную ставку» Малахова и бывшего ведущего проекта Бориса Корчевникова.
А в Сети уже появились первые снимки со съемок программы. Их опубликовали звезды, ставшие гостями «исторического» «Прямого эфира».
Автор: Марина ПетроваПросмотров: 98
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