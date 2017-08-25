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НовостиОбщество в Омске

Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа

Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа
Источник картинки
Зрителей ждет «очная ставка» Малахова и бывшего ведущего проекта Бориса Корчевникова.
25.08.2017 04:52
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Первый «Прямой эфир» с Малаховым зрители увидят 25 августа

Телеканал «Россия 1» объявил дату выхода первого выпуска программы «Прямой эфир», в которой ведущим будет Андрей Малахов. Зрители увидят обновленное шоу уже 25 августа. В этом же выпуске покажут «очную ставку» Малахова и бывшего ведущего проекта Бориса Корчевникова.

А в Сети уже появились первые снимки со съемок программы. Их опубликовали звезды, ставшие гостями «исторического» «Прямого эфира».
Автор: Марина Петрова
Просмотров: 98
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