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На реконструкцию дворов Омской области выделят еще 367 млн рублей
На реконструкцию дворовых территорий Омской области в 2018 году планируют выделить из федерального бюджета еще 367 миллионов рублей. Благодаря этому общая сумма достигнет порядка 450 миллионов рублей, сообщил замминистра регионального Минстроя Дмитрий Шикалов.
Деньги пойдут на ремонт дворов и их благоустройство, на обновление парков, скверов и центральных улиц.
Программа долгосрочная, мы рассчитываем на активное участие граждан, в том числе и в контроле за производством работ, чтобы средства, которые мы направляем, были максимально эффективно использованы и работы были выполнены качественно,
– заверил Шикалов, передает пресс-служба Минстроя Омской области.
В этом году запланирован ремонт в 186 омских дворах. Работы ведутся на 116 объектах, девять уже сданы. Все работы должны быть завершены до 1 октября.
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