Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
25
августа
пт
День +30
Вечер +23
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.60 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36

НовостиЭкономика в Омске

На реконструкцию дворов Омской области выделят еще 367 млн рублей

На реконструкцию дворов Омской области выделят еще 367 млн рублей
Источник картинки
Благодаря этому общая сумма достигнет порядка 450 млн рублей. 
25.08.2017 04:29
Поделиться:

На реконструкцию дворовых территорий Омской области в 2018 году планируют выделить из федерального бюджета еще 367 миллионов рублей. Благодаря этому общая сумма достигнет порядка 450 миллионов рублей, сообщил замминистра регионального Минстроя Дмитрий Шикалов.

 Деньги пойдут на ремонт дворов и их благоустройство, на обновление парков, скверов и центральных улиц.

Программа долгосрочная, мы рассчитываем на активное участие граждан, в том числе и в контроле за производством работ, чтобы средства, которые мы направляем, были максимально эффективно использованы и работы были выполнены качественно,

– заверил Шикалов, передает пресс-служба Минстроя Омской области.

В этом году запланирован ремонт в 186 омских дворах. Работы ведутся на 116 объектах, девять уже сданы. Все работы должны быть завершены до 1 октября.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: благоустройство, ремонт, деньги, бюджет

Читайте также:

Изображение

На охрану недостроенных метро и аэропорта потратят 1 миллион рублей

За три месяца, что будут действовать договоры на охрану, на эти объекты не должны проникнуть расхитители имущества и вандалы.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 1,4%

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 1,4%

442 просмотров, комментировать
Омск лидирует в числе городов-миллионников по темпам падения рекламного рынка

Омск лидирует в числе городов-миллионников по темпам падения рекламного рынка

430 просмотров, комментировать
Опыт Омска в переработке золошлаковых отходов нашел одобрение в Госдуме

Опыт Омска в переработке золошлаковых отходов нашел одобрение в Госдуме

442 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи возмущаются властями города

Омичи возмущаются властями города

262 просмотров, комментировать
В Омске на Заводской тройное ДТП

В Омске на Заводской тройное ДТП

237 просмотров, комментировать
Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

454 просмотров, комментировать

Блоги

Алёна Романова Алёна Романова

журналист
Как в Омске открылась “Дверь в лето”

Здесь по авторской методике бесплатно будут заниматься детки с ограниченными возможностями, а психологам, логопедам и специалистам по ЛФК помогут специально обученные животные.

3413 просмотров
2
Илья Безотеческий Илья Безотеческий

Руководитель веб-студии «Welcome!»
Интернет-платежи - отличное решение для онлайн-магазина

Если у вас есть интернет-магазин, то онлайн-платежи это то, что вам нужно! Конечно же, можно организовать интернет-платежи и без участия посредника, тогда способов оплаты будет намного меньше, да и подключать такие системы сложнее.

6002 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Гамбург Юрий Викторович
Гамбург Юрий Викторович

// Назаров решил остаться без второго первого зама

Все упоминания (165)

Моденов Сергей Николаевич
Моденов Сергей Николаевич

// Обанкротившийся волейбольный клуб «Омичка» через суд требует возврата денег

Все упоминания (33)

Чупик Александр Степанович
Чупик Александр Степанович

// Мэр Омска назначил заместителей и поменял пресс-службу

Все упоминания (11)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Омская энергосбытовая компания_ООО
Омская энергосбытовая компания_ООО

// Омские депутаты признали "Омскэлектро" здоровым

Все упоминания (40)

Акция
Акция

// Самым богатым депутатом Заксобрания Омской области стал Сергей Калинин

Все упоминания (41)

Олимпстрой, ГК
Олимпстрой, ГК

// В квартире Олега Шишова провели обыск по новому уголовному делу

Все упоминания (19)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

104 просмотров, комментировать
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

117 просмотров, комментировать
Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»

191 просмотров, комментировать
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

157 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

154 просмотров, комментировать
Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене

165 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2138 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1974 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1753 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик