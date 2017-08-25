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НовостиДТП

Под Омском осудят автоледи, из-за которой погибла пятилетняя девочка

Под Омском осудят автоледи, из-за которой погибла пятилетняя девочка
Авария произошла 1 апреля. 
25.08.2017 03:43
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В суд передано дело о ДТП, в котором пострадали 10 человек и погиб ребенок. Обвиняемой по нему проходит женщина, чей «Ниссан Блюбери» вылетел на встречную полосу трассы Омск – Тара и столкнулся с маршруткой. В момент ДТП в иномарке, помимо автоледи, находилась пятилетняя девочка и мужчина. Ребенок погиб на месте. В маршрутке были 17 пассажиров, восьмерых из них и водителя после аварии отправили в больницу.

Как сообщили СУ УМВД России по Омской области, после проведения ряда экспертиз полицейские пришли к выводу, что «Ниссан» двигался с превышением допустимой на данном участке скорости. Объезжая неровность на дороге, автоледи не справилась с управлением, машина ушла в занос и выехала на встречную полосу. Это произошло 1 апреля, когда дорога была обледеневшая.  

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 75
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