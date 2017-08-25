Новости → Россия
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Как сообщает издание Газета Daily, производитель смартфонов Meizu презентовал в Москве сразу две новинки — Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Главной фишкой этих девайсов стал дополнительный дисплей, а также мощные технические параметры.
Этот дисплей можно использовать как видоискатель при съемке селфи основной камерой, на него можно выводить интерфейсы приложений, например, аудиотреки.
Двойная камера способна удивить даже искушенных пользователей улучшенным качеством ночных снимков, глубиной проработки деталей и новейшим режимом размытия фона для портретных снимков. Каждый кадр становится произведением искусства.
— обещает производитель.
Стоимость новинок от Meizu — от 34 990 рублей до 49 990. В продажу Meizu официально поступят уже осенью, но на официальном сайте уже можно оформить предзаказ новинок со скидкой в 5 000 рублей.
Читайте также:
Москва примет международный форум «Город образования»
Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичи возмущаются властями города
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000