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Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

Как сообщает издание Газета Daily, производитель смартфонов Meizu презентовал в Москве сразу две новинки — Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Главной фишкой этих девайсов стал дополнительный дисплей, а также мощные технические параметры.

Этот дисплей можно использовать как видоискатель при съемке селфи основной камерой, на него можно выводить интерфейсы приложений, например, аудиотреки.

Двойная камера способна удивить даже искушенных пользователей улучшенным качеством ночных снимков, глубиной проработки деталей и новейшим режимом размытия фона для портретных снимков. Каждый кадр становится произведением искусства.

— обещает производитель.

Стоимость новинок от Meizu — от 34 990 рублей до 49 990. В продажу Meizu официально поступят уже осенью, но на официальном сайте уже можно оформить предзаказ новинок со скидкой в 5 000 рублей.