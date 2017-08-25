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Рябцева назвала собравшегося судиться с ней Дымченко «пиар-кисулей»
Журналист Леся Рябцева отреагировала на планы омского пиарщика Антона Дымченко подать на нее в суд за оскорбления. В своем Telegram-канале она назвала его «пиар-кисулей», которого ей жалко.
Как сообщал Омскпресс, Дымченко решил обратиться в суд после того, как Рябцева прервала его выступление на Первом Омском медиафоруме. Обвиняя пиарщика в непрофессионализме, девушка использовала нецензурную лексику.
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