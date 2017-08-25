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НовостиОбщество в Омске

Омский пиарщик Дымченко подаст в суд на Лесю Рябцеву за оскорбления

Омский пиарщик Дымченко подаст в суд на Лесю Рябцеву за оскорбления
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Поводом стала реакция столичной журналистки на выступление Дымченко на медиафоруме. 
25.08.2017 02:41
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Омский пиарщик Антон Дымченко заявил о намерении подать в суд на бывшую сотрудницу «Эха Москвы» Лесю Рябцеву «за публичное оскорбление гражданского лица». Поводом стали комментарии столичной журналистки, высказанные по поводу выступления Дымченко на Первом Омском медиафоруме.

Рябцева прервала доклад пиарщика словами: «Будь добр, положи микрофон и не позорься дальше». Обвиняя Дымченко в непрофессионализме, девушка использовала нецензурные слова. Запись этого скандала появилась в Сети.

Помимо обращения в суд, Дымченко призвал организаторов форума отреагировать на произошедшее.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 37
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