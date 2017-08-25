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Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», скоро подешевеют примерно на 30%. Такой прогноз делает главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.
Он добавил, что сегодня килограмм каждого из компонентов набора стоит 17—30 рублей и к сентябрю его стоимость существенно снизится процентов на 20—30. Связано это с сезоном уборки нового урожая.
Если говорить об открытом грунте, то урожайность у нас немного просела — на 6%, если смотреть в сравнении с прошлогодними показателями на этот период, а производство овощей снизилось на 29% — 670 тысяч тонн. Мы говорим о картофеле, луке, капусте, моркови, свекле, кабачках, горохе и небольших объемах огурцов и томатов,
При этом в московских магазинах цены на многие многие продукты из этого набора очень существенно снизились: капуста — на 60%, картофель — на 45%, морковь и свекла — на 40%, лук — на 25%.
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