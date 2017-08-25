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«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Северсталь». Однако добиться победы омичам удалось только в овертайме. Шайбу в ворота череповецкой команды забросил Петерссон.
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отметил, что доволен победой даже в овертайме.
Хорошее начало было, первые 10 минут. Но затем игра выровнялась, и вся оставшаяся игра была с приблизительно равными шансами на успех. Были индивидуальные ошибки. Но то, что мы выиграли в овертайме, это все равно победа и мы ею довольны. У нас новая команда, идет становление, и ребята сражались,
– сказал Скабелка «Спорт-экспрессу».
Матч собрал на «Арене-Омск» почти восемь тысяч зрителей. Следующим соперником «Авангарда» станет нижегородский «Торпедо». Игра пройдет 26 августа.
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журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
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