«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Северсталь». Однако добиться победы омичам удалось только в овертайме. Шайбу в ворота череповецкой команды забросил Петерссон.

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отметил, что доволен победой даже в овертайме.

Хорошее начало было, первые 10 минут. Но затем игра выровнялась, и вся оставшаяся игра была с приблизительно равными шансами на успех. Были индивидуальные ошибки. Но то, что мы выиграли в овертайме, это все равно победа и мы ею довольны. У нас новая команда, идет становление, и ребята сражались,

– сказал Скабелка «Спорт-экспрессу».

Матч собрал на «Арене-Омск» почти восемь тысяч зрителей. Следующим соперником «Авангарда» станет нижегородский «Торпедо». Игра пройдет 26 августа.