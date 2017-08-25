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НовостиСпорт в Омске

«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
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Добиться победы омской команде удалось только в овертайме.
25.08.2017 02:15
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Северсталь». Однако добиться победы омичам удалось только в овертайме. Шайбу в ворота череповецкой команды забросил Петерссон.

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка отметил, что доволен победой даже в овертайме.

Хорошее начало было, первые 10 минут. Но затем игра выровнялась, и вся оставшаяся игра была с приблизительно равными шансами на успех. Были индивидуальные ошибки. Но то, что мы выиграли в овертайме, это все равно победа и мы ею довольны. У нас новая команда, идет становление, и ребята сражались,

– сказал Скабелка «Спорт-экспрессу».

Матч собрал на «Арене-Омск» почти восемь тысяч зрителей. Следующим соперником «Авангарда» станет нижегородский «Торпедо». Игра пройдет 26 августа.

Автор: Марина Петрова
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