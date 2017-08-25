За школьные автобусы не пустят водителей-лихачей

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36

В преддверии начала учебного года сотрудники ГИБДД пообщались с водителями школьных автобусов. Инспекторы напомнили им о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также заверили, что водителей-лихачей будут лишать возможности перевозить детей.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД провели техническое состояние автобусов. Выяснилось, что все транспортные средства готовы к работы и обеспечены спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

Ко Дню знаний в сельские школы 30 муниципальных районов Омской области отправят 40 «ПАЗов» и три «ГАЗели». На эти цели из областного бюджета выделено 75 миллионов рублей. Новая техника поступит в образовательные организации 30 муниципальных районов.

Ранее Омскпресс сообщал, что 15% школьников Омской области останутся без горячего питания в учебных заведениях.