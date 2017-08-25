В Омске у дачников появится собственная газета

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В Омской области зарегистрировано новое печатное СМИ — газета «Омская Фазенда», учредителем которой стало ООО «Компания Рубикон». Совладельцем и генеральным директором «Компании Рубикон» является политик Владимир Гуселетов.

Пока не известно, какой тираж и периодичность будут у нового издания. Также нет сведений и о дате первого выпуска «Омской Фазенды», которая позиционируется, как издание о саде, даче и огороде.