21-летний омский вор-рецидивист от души «пообедал» в Центральном округе

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Молодой омский воришка сегодня сильно проголодался и совершил серию краж на улице 10 лет Октября в Центральном округе Омска.

Молодой омский воришка сегодня сильно проголодался и совершил серию краж на улице 10 лет Октября в Центральном округе Омска.

В торговых заведениях в районе пересечения 9-ой Линии и 10 лет Октября 21-летний молодой человек наелся мясных изделий, а потом проник в кондитерскую и украл халву и леденец.

Посасывая конфету он продолжил свое триумфальное шествие и украл 6 смартфонов на общую сумму в 180 тыся рублей в салонах сотовой связи на пересечении улиц 20-ая Линия и 10 лет Октября.

Массовый заход «по магазинам» прервал проезжающий наряд полиции. Увидев правоохранителей воришка бросил добытое и побежал, чем только усилил интерес полицейских. Его задержали и изъяли смартфоны, халву и побитый жизнью леденец.

На данный момент решается вопрос о квалификации его деяний и возбуждения уголовного дела.