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НовостиСпорт в Омске

Спортсмены Омска могут лишиться премий из-за допинга

Спортсмены Омска могут лишиться премий из-за допинга
Источник картинки
Сегодня в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области был издан приказ, который существенно меняет систему денежного вознаграждения спортсменов и тренеров региона.
24.08.2017 22:02
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Сегодня в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области был издан приказ, который вносит изменения в положении о денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, которые входят в состав спортивных команд региона. Документ подписан Дмитрием Крикорьянц.

Согласно новому документу, признанные нарушители антидопинговых правил не только подпадут под соответствующие санкции, но и со следующего же месяца будут лишены права на получение премиальных выплат. Премии спортсменам и тренерам могут доходить до 80 тыс руб и 40 тыс руб соответственно.

Автор: Варвара Кошкина
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