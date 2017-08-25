Москва примет международный форум «Город образования»

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Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.

Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.

Первый московский международный форум «Город образования» организован тремя московскими департаментами: Департаментом образования, Департаментом информационных технологий и Департаментом внешнеэкономических и международных связей при поддержке Рособрнадзора.

В рамках Московского международного форума «Город образования» состоятся масштабная выставка, V Съезд учителей Москвы, а также юбилейный съезд «Город. Время. Диалог», посвященный 870-летию Москвы.