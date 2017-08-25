Новости → Россия
Москва примет международный форум «Город образования»
Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.
Первый московский международный форум «Город образования» организован тремя московскими департаментами: Департаментом образования, Департаментом информационных технологий и Департаментом внешнеэкономических и международных связей при поддержке Рособрнадзора.
В рамках Московского международного форума «Город образования» состоятся масштабная выставка, V Съезд учителей Москвы, а также юбилейный съезд «Город. Время. Диалог», посвященный 870-летию Москвы.
Читайте также:
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
А также фестиваль серф-культуры Locals Only, который станет центром притяжения для любителей спорта и развлечений.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов
Омичи возмущаются властями города
В Омске на Заводской тройное ДТП
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017
Репутация вузов России растет на международной арене
Мошенники переключаются на молодежь
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000