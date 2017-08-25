Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
24
августа
чт
Утро +24
День +30
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.10 59.30
EUR69.60 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

НовостиРоссия

Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»
Источник картинки
Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.
24.08.2017 21:50
Поделиться:

Представители из 40 стран и 70 регионов России примут участие в Московском международном форуме «Город образования», который пройдет с 7 по 9 сентября на ВДНХ.

Первый московский международный форум «Город образования» организован тремя московскими департаментами: Департаментом образования, Департаментом информационных технологий и Департаментом внешнеэкономических и международных связей при поддержке Рособрнадзора.

В рамках Московского международного форума «Город образования» состоятся масштабная выставка, V Съезд учителей Москвы, а также юбилейный съезд «Город. Время. Диалог», посвященный 870-летию Москвы.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 62
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Город образования, международный форум, образование, ВДНХ

Читайте также:

Изображение

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

А также фестиваль серф-культуры Locals Only, который станет центром притяжения для любителей спорта и развлечений.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов

Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов

352 просмотров, комментировать
Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю

Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю

377 просмотров, комментировать
ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

375 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи возмущаются властями города

Омичи возмущаются властями города

102 просмотров, комментировать
В Омске на Заводской тройное ДТП

В Омске на Заводской тройное ДТП

207 просмотров, комментировать
Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

Это не Омск: в МВД опровергли информацию о перевернувшемся военном кране

351 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2152 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5041 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Зелинский Ян Викторович
Зелинский Ян Викторович

// Омский депутат Олег Смолин вошел в тридцатку «золотой сотни» Госдумы

Все упоминания (130)

Рогожкин Николай Евгеньевич
Рогожкин Николай Евгеньевич

// На средства спонсоров обновили беговую трассу на Омском ипподроме

Все упоминания (18)

Оркиш Сергей Никонович
Оркиш Сергей Никонович

// В центральном округе Омска появится новое молодежное пространство

Все упоминания (23)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет
ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет

// ОмГАУ оставят без тепла из-за долга в 15,6 млн рублей

Все упоминания (136)

Сбербанк в Омске
Сбербанк в Омске

// Сбербанк предоставит мэрии Омска еще два больших кредита

Все упоминания (1073)

Омский каучук, ОАО
Омский каучук, ОАО

// В Омске пять часов тушили пожар на заводе "Полиом"

Все упоминания (46)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»

62 просмотров, комментировать
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

123 просмотров, комментировать
В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

В столице пройдет WorldFood Moscow-2017

123 просмотров, комментировать
Репутация вузов России растет на международной арене

Репутация вузов России растет на международной арене

132 просмотров, комментировать
Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения

251 просмотров, комментировать
Мошенники переключаются на молодежь

Мошенники переключаются на молодежь

199 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2106 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

1963 просмотров, комментировать 1
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1728 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик