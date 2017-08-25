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НовостиОбщество в Омске

Омичи возмущаются властями города

Омичи возмущаются властями города
Людей возмущает «гнилая система», в которой жители города не могут добиться элементарных вещей, а главные лица городской Администрации получают несоразмерные для омичей зарплаты.
24.08.2017 20:58
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Людей возмущает «гнилая система», в которой жители города не могут добиться элементарных вещей, а главные лица городской Администрации получают несоразмерные для омичей зарплаты.

Система власти в г.Омске прогнила настолько, что многие жители уже привыкли к подобным обращениям со стороны чиновников и даже не пытаются отстоять свои законные права,

— написал возмущенный житель города на портале Pikabu.

Далее омич рассказывает о том, как при сдаче нового дома был подписан Акт о выполнении работ по благоустройству и озеленению территории сдаваемого объекта, который был согласован генеральным подрядчиком, лицом осуществляющим строительный контроль, эксплуатационной организацией, департаментом городского хозяйства и департаментом транспорта Администрации города Омск.

В акте был такой «удивительный» пункт, как тротуары шириной 1,5 метра и 3,5 метра общим количеством 230 и 22 кв.м. Удивление горожанина легко объяснить — тротуары вдоль подъездной дороги отсутствуют совсем.

На жалобы и заявления про отсутствие тротуарной дорожки от Департамента городского хозяйства была получена совершенно отвлеченная и стандартная отписка, которая присылалась жильцам уже не в первый раз:

Граждане обратились в Администрацию президента и в городскую прокуратуру.
От прокуратуры омичи получили грамотный и адекватный ответ:

А вот от регионального министерства строительства, куда было перенаправлено обращение из Адмнистрации президента РФ, пришла довольно знакомая стандартная отписка:

У них там, что одна методичка что ли? Так её пора бы уже и обновить, хоть цифры из года в год не пишите одни и те же,

— возмущаются отпискам омичи.

И все же подвижки в этой ситуации есть: после обращения в прокуратуру и выписанного предписания, чиновники из департамента городского хозяйства проложили примерно пятую часть необходимо тротуара. Граждане снова обратились в прокуратуру. Потому что это ведомство остается пока их последней надеждой.

Хочу поблагодарить прокуратуру Кировского АО г.Омска и лично Лазарчук А.В, вы единственные, кто нормально отреагировал и принял законные меры в череде бесконечной бюрократии и откровенных нарушений законодательства,

— радуется островку небезразличия житель города.

При этом главный вопрос, который никак не могут понять граждане Омска, состоит в том, почему на развитие инфраструктуры в городе выделяются буквально «копейки», а на зарплаты только верхушки чиновничьего аппарата потрачено почти 8 миллионов рублей.

!!! 7.889 миллиона руб., только у руководства, в расчет не брались обычные работяги и офисные служащие, которые за частую и готовят данным господам отписки, в которых они просто расписываются. Для сравнения средняя зарплата в Омске по данным Росстата 26 тысяч руб., стоимость квадратного метра тротуара (асфальт или плитка) вместе с работой и материалом около 800 руб. Сразу возникает вопрос, зачем нужные такие траты бюджету города Омска,

— подводят горожане печальный итог.

В комментариях пользователи ресурса советуют гражданам Омска не сдаваться и достойно бороться с бюрократической машиной, а также строят предположения  о том, что такие случаи зачастую являются не нелепыми случайностями и ошибками, а частью коррупционных схем, реализуемых на местах.

Автор: Варвара Кошкина
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